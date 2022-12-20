北國新聞社長に砂塚氏
2022年12月20日05時11分
北國新聞社は１９日の取締役会で、砂塚隆広専務（６４）が社長に昇格する人事を内定した。温井伸社長（６７）は副会長に就く。来年１月４日の臨時株主総会、取締役会で正式決定する。
北國新聞社長に砂塚氏
2022年12月20日05時11分
北國新聞社は１９日の取締役会で、砂塚隆広専務（６４）が社長に昇格する人事を内定した。温井伸社長（６７）は副会長に就く。来年１月４日の臨時株主総会、取締役会で正式決定する。
話題のニュース
経済用語
経済
円相場、１３６円９６～９８銭 ２０日午前９時現在(12/20 09:06)
岡山で鳥インフル アイガモ２万３０００羽殺処分(12/20 08:56)
エーザイ、抗てんかん剤の米国での権利譲渡 米製薬企業と契約、業績予想変更なし(12/20 08:24)
クリスマスに値上げの波 ケーキに加えシャンメリーも(12/20 07:11)
営業職５万人、７％賃上げ 「働きがい向上」へ来年度―日本生命社長(12/20 07:07)
地方交付税、１８．２兆円超 ２３年度、５年連続増へ―総務・財務省調整(12/20 07:05)
米、中国の「経済的威圧」に対抗 新たに省庁間組織―日本など同盟国と連携(12/20 07:05)
北國新聞社長に砂塚氏(12/20 05:11)
来年度予算案、１１４兆円台前半 税収６９．４兆円、国債発行３５兆円台半ば―防衛費６．８兆円に増額(12/19 23:41)
津軽線、廃線含め地元と協議へ 大雨の被災区間―ＪＲ東(12/19 21:34)
半導体研究拠点の設立認可 次世代製品を量産化―経産省(12/19 21:32)
ソフトバンク、ジャパネットとＩＣＴで連携 長崎市内のスタジアム整備で(12/19 20:56)
サンマ・スルメイカ漁業枠協議 日ロ交渉開始、２３日まで(12/19 20:51)
ガス自由料金の上限廃止 来年９月、燃料高で―大阪ガス(12/19 20:19)
ノジマ、マネースクエアＨＤへ出資 投資ファンド通じて、金融事業強化(12/19 19:33)
銀行の暗号資産保有を制限 ２５年１月までに導入―バーゼル委(12/19 19:30)
２％物価目標「話し合いを」 政府・日銀声明―十倉経団連会長(12/19 19:22)
中部電力、メキシコ税当局から７５９億円納付命令 不服申し立てへ(12/19 18:54)
鳥インフル、全国４２例目 松野官房長官「対応強化」(12/19 18:04)
中部電、ＫＤＤＩ株売却 特別利益４３６億円計上(12/19 17:48)
円相場、１３５円８３～８４銭 １９日午後５時現在(12/19 17:11)
日産自、低ＣＯ２の鋼材採用 神戸製鋼の鉄とアルミ、一部量産車に(12/19 17:07)
日本の労働生産性２７位 ７０年以降最低、ＯＥＣＤ加盟中(12/19 16:55)
ふくおかＦＧ、台湾金融大手ＣＴＢＣと提携 日台企業の取引支援に注力(12/19 16:52)
居酒屋や新聞店が商品配達 空き時間で副業―アマゾン(12/19 15:48)
京セラ、長崎県諫早市に新工場建設へ ２６年めど操業開始(12/19 15:24)
２８９円安の２万７２３７円６４銭 １９日の平均株価(12/19 15:17)
全日空と日航、海外ＳＡＦ製造・調達で支援機構と連携(12/19 14:19)
万博プラン改定、交流人口拡大 自治体、スポーツなど５分野―政府(12/19 13:54)
〔新規公開〕ｎｏｔｅ、２１日グロース市場上場 投稿サイト運営(12/19 12:22)
ビジネスワイヤ
PR TIMES
会員限定