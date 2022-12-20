左翼ゲリラ、クリスマス停戦へ コロンビア
2022年12月20日01時27分
【ボゴタＡＦＰ時事】コロンビア最大の左翼ゲリラ「民族解放軍（ＥＬＮ）」は１９日、クリスマスから新年まで「一方的に停戦する」と宣言した。期間は１２月２４日～来年１月２日。ＥＬＮは現在、ゲリラ出身のペトロ大統領と和平交渉を続けている。
左翼ゲリラ、クリスマス停戦へ コロンビア
2022年12月20日01時27分
【ボゴタＡＦＰ時事】コロンビア最大の左翼ゲリラ「民族解放軍（ＥＬＮ）」は１９日、クリスマスから新年まで「一方的に停戦する」と宣言した。期間は１２月２４日～来年１月２日。ＥＬＮは現在、ゲリラ出身のペトロ大統領と和平交渉を続けている。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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