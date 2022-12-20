米国製ミサイル撃墜と主張 ロシア国防省
2022年12月20日01時14分
【モスクワＡＦＰ時事】ロシア国防省は１９日、声明を出し、ウクライナと国境を接するロシア南部で米国製ミサイルを撃墜したと主張した。声明は「ベルゴロド州上空で米国製の対レーダーミサイル『ＨＡＲＭ』４発を撃墜した」と述べている。
米国製ミサイル撃墜と主張 ロシア国防省
2022年12月20日01時14分
【モスクワＡＦＰ時事】ロシア国防省は１９日、声明を出し、ウクライナと国境を接するロシア南部で米国製ミサイルを撃墜したと主張した。声明は「ベルゴロド州上空で米国製の対レーダーミサイル『ＨＡＲＭ』４発を撃墜した」と述べている。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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