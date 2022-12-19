【ロンドンＡＦＰ時事】英裁判所は１９日、難民認定申請者をアフリカ中部ルワンダに送る政府の計画を合法と認めた。英仏海峡を渡って不法に上陸する移民の急増を受け考案されたが、人権団体などが反発、法廷闘争に突入していた。

判事団は、この問題が国民的議論を呼び起こしたことは認めつつも、裁判所の権限は「法の正しい理解と順守、議会で保障された権利の尊重を確かなものにすること」に限られると指摘。英政府の今回の措置は合法と結論付け「難民申請は英国ではなくルワンダで判断されるべきだ」と述べた。