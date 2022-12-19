ＮＹ円、１３６円台後半
2022年12月19日23時34分
【ニューヨーク時事】週明け１９日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、新規の取引材料に乏しい中、１ドル＝１３６円台後半で推移した。午前９時現在は１３６円７０～８０銭と、前週末午後５時比０２銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１４４円９５銭～１４５円０５銭と、３４銭の円安・ユーロ高。
ＮＹ円、１３６円台後半
2022年12月19日23時34分
【ニューヨーク時事】週明け１９日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、新規の取引材料に乏しい中、１ドル＝１３６円台後半で推移した。午前９時現在は１３６円７０～８０銭と、前週末午後５時比０２銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１４４円９５銭～１４５円０５銭と、３４銭の円安・ユーロ高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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