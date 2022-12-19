経団連の十倉雅和会長は１９日の記者会見で、２％の物価上昇目標を明記した政府と日銀による共同声明の見直し論が浮上していることについて、「財政、金融政策をどう変化させるのか、もう一度じっくり話し合うべきだ」との認識を示した。その理由として「黒田東彦日銀総裁の任期が迫り、日本でもインフレが始まろうとしている」と、環境が変化している点を挙げた。