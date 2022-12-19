【ロンドン時事】週明け１９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円が買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３５円台後半に上昇した。午前９時現在は１３５円８５～９５銭と、前週末午後４時比７５銭の円高・ドル安。