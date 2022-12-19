鹿児島県は１９日、阿久根市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。広島県も世羅町の養鶏場で発生を確認。同日朝に確認された福岡県糸島市のケースと合わせ、今シーズンはこれで全国４２例目に上った。松野博一官房長官は記者会見で、「さらなる対応の強化についてスピード感を持って検討を進めている」と述べ、まん延防止に全力を挙げる考えを示した。