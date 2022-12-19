生物多様性、新枠組み採択 持続可能な自然利用へ一歩―ＣＯＰ１５
2022年12月19日17時58分
【モントリオール時事】カナダのモントリオールで開催中の国連生物多様性条約第１５回締約国会議（ＣＯＰ１５）は１９日、生物多様性の保全を進めるための新たな枠組みを採択した。議長を務める中国の黄潤秋・生態環境相が宣言した。人類の存続に不可欠な自然環境や生態系の保全に向け、加盟国が重要な一歩を踏み出した。
生物多様性、新枠組み採択 持続可能な自然利用へ一歩―ＣＯＰ１…
2022年12月19日17時58分
【モントリオール時事】カナダのモントリオールで開催中の国連生物多様性条約第１５回締約国会議（ＣＯＰ１５）は１９日、生物多様性の保全を進めるための新たな枠組みを採択した。議長を務める中国の黄潤秋・生態環境相が宣言した。人類の存続に不可欠な自然環境や生態系の保全に向け、加盟国が重要な一歩を踏み出した。
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