中部電力は１９日、同社が保有するＫＤＤＩ株式を売却したと発表した。有価証券売却益は４３６億円。２０２２年４～１２月期連結決算に特別利益として計上する予定で、２３年３月期の連結業績予想には織り込み済みという。