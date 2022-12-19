東京、新たに７９４９人感染 新型コロナ
2022年12月19日16時58分
東京都は１９日、新たに７９４９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ約９００人増加した。新たな死者は１４人。都基準による重症者は前日から５人増え、３７人だった。
東京、新たに７９４９人感染 新型コロナ
2022年12月19日16時58分
東京都は１９日、新たに７９４９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ約９００人増加した。新たな死者は１４人。都基準による重症者は前日から５人増え、３７人だった。
関連記事
話題のニュース
新型コロナウイルス最新情報
東京、新たに７９４９人感染 新型コロナ(12/19 16:58)
万博プラン改定、交流人口拡大 自治体、スポーツなど５分野―政府(12/19 13:54)
コロナ後遺症、５％が１カ月継続 ワクチン４回でリスク半減―大阪大など(12/19 13:53)
国内感染、週１０４万人 前週比１９万人増―新型コロナ(12/19 10:19)
コロナ急増で新たな抗議 医学生ら「感染対策を」―中国(12/19 07:01)
天皇誕生日、令和初の一般参賀へ コロナ対策で事前申込制―宮内庁(12/19 00:16)
国内感染、新たに１３万５５２２人 前週比１万７０００人増―新型コロナ(12/18 19:20)
健康な子の死亡、後絶たず オミクロン株流行で―識者「ワクチン、正しい情報を」・新型コロナ(12/18 10:16)
エボラ規制を解除 ウガンダ(12/18 07:24)
国内感染、新たに１５万８８１３人 前週比２万２０００人増―新型コロナ(12/17 20:19)
タイ国王夫妻、コロナ陽性(12/17 16:21)
中国、コロナ死者急増か 火葬場に列、公式発表「ゼロ」―国産ワクチン依存で重症化リスク(12/17 13:31)
「ウィズコロナ」政策推進へ 感染拡大織り込む―中国(12/16 22:04)
国内感染、新たに１５万３４２３人 前週比２万６０００人増―新型コロナ(12/16 19:06)
在来線、平日１２４本減 来春のダイヤ改正―ＪＲ東(12/16 18:28)
年末年始、予約１６％増 コロナ前比では７割―ＪＲ６社(12/16 17:24)
高卒内定率７６．１％ 昨年から１ポイント増―文科省(12/16 17:17)
子ども食堂、新たに１３００カ所 コロナ以降、最大の増加―ＮＰＯ調査(12/16 13:32)
中国、成長率３％程度か コロナ拡大で経済混乱(12/16 07:08)
感染爆発、生活インフラ直撃 宅配遅れ、医薬品入手も困難―中国(12/16 07:08)
デモ拡大で緊急事態宣言 日本人観光客、足止めも―ペルー(12/15 23:43)
司法修習生６４人感染 新型コロナ、４０人で会食も―最高裁(12/15 21:54)
ＨＩＳ、赤字幅縮小 旅行需要が回復基調―２２年１０月期(12/15 20:00)
国内感染、新たに１６万７９７９人 前週比３万５０００人増―新型コロナ(12/15 19:09)
ロボ６種が省力化支援 カート運搬や品出しに活用―ヨーカ堂(12/15 18:30)
トヨタ、２３年１月の世界生産７０万台見込む 前年同月比プラスに(12/15 16:56)
厚労省、コロナ感染者の葬儀制限緩和へ 「納体袋」不要に―業界団体と調整(12/15 16:19)
１１月の欧州新車販売、１６．３％増 ４カ月連続プラス(12/15 16:08)
中古カード高騰、投資対象も 市場規模拡大、コロナが追い風(12/15 13:31)
中国小売売上高、５．９％減 コロナ拡大で６カ月ぶり落ち込み―１１月(12/15 12:42)
会員限定