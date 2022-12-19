ＮＨＬ試合結果（１８日）
2022年12月19日16時30分
ワイルド ４―２ セネタース
ハリケーンズ ３―２ ペンギンズ
レンジャーズ ７―１ ブラックホー
クス
クラーケン ３―２ ジェッツ
フレームズ ５―２ シャークス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（１８日）
2022年12月19日16時30分
ワイルド ４―２ セネタース
ハリケーンズ ３―２ ペンギンズ
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クス
クラーケン ３―２ ジェッツ
フレームズ ５―２ シャークス
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