パ・リーグ公示（１９日） プロ野球
2022年12月19日16時14分
【支配下選手登録】▽ソフトバンク・古川侑利投手▽楽天・正随優弥外野手
【同抹消】▽ソフトバンク・大竹耕太郎投手▽楽天・オコエ瑠偉外野手▽日本ハム・古川侑利投手
（いずれも現役ドラフトによる契約譲渡）
パ・リーグ公示（１９日） プロ野球
2022年12月19日16時14分
【支配下選手登録】▽ソフトバンク・古川侑利投手▽楽天・正随優弥外野手
【同抹消】▽ソフトバンク・大竹耕太郎投手▽楽天・オコエ瑠偉外野手▽日本ハム・古川侑利投手
（いずれも現役ドラフトによる契約譲渡）
話題のニュース
スポーツ総合
メッシが「黒マント」姿に Ｗ杯サッカー(12/19 16:46)
戦術超越した個の戦い 「俊哉の司令塔ラボ」―Ｗ杯サッカー(12/19 16:30)
ＮＨＬ試合結果（１８日）(12/19 16:30)
ＮＢＡ試合結果（１８日）(12/19 16:29)
ＮＦＬ試合結果（１８日）(12/19 16:29)
戸根、新天地「うれしい」 プロ野球・広島(12/19 16:16)
パ・リーグ公示（１９日） プロ野球(12/19 16:14)
セ・リーグ公示（１９日） プロ野球(12/19 16:13)
フェルナンデス「忘れられない」 Ｗ杯サッカー・アルゼンチン(12/19 16:00)
ディマリアの左起用ズバリ エムバペ対策にも―Ｗ杯サッカー・アルゼンチン(12/19 15:59)
勝利に直結しない保持率 目立ったアジア、アフリカ躍進―Ｗ杯サッカー(12/19 15:42)
志土地、藤波ら激しい代表争い ２２日から全日本レスリング(12/19 15:35)
恵まれた才能と環境 メッシ、熱意の結晶―Ｗ杯サッカー・アルゼンチン(12/19 15:35)
バラン、限界近くも執念 Ｗ杯サッカー・フランス(12/19 15:31)
連覇逃すも若手台頭 フランス、底知れぬ層の厚さ―Ｗ杯サッカー(12/19 15:26)
メッシ中心に高い団結力 指揮官も絶大な信頼―Ｗ杯サッカー・アルゼンチン(12/19 15:26)
張奕「わくわくしている」 人的補償で西武入団―プロ野球(12/19 15:22)
母国英雄に肩並べたメッシ 運命的な「１０得点」―Ｗ杯サッカー(12/19 15:17)
アルゼンチンが３度目Ｖ メッシ２点、フランス下す―Ｗ杯サッカー(12/19 15:07)
アルゼンチン制覇で幕 フランスと激闘、メッシ悲願―Ｗ杯サッカー(12/19 15:06)
チーフスが地区７連覇 ＮＦＬ(12/19 14:50)
阿部は背番号４ プロ野球・楽天(12/19 13:10)
ネッツの渡辺は３得点 ＮＢＡ(12/19 12:34)
伊野波が引退 サッカー元日本代表(12/19 10:42)
足元見詰める高木 Ｗ杯スケート(12/19 10:38)
ケンペス氏らも祝福 アルゼンチン優勝にＷ杯―Ｗ杯サッカー(12/19 10:10)
マラドーナさんらしのぶ Ｗ杯サッカー(12/19 10:03)
Ｗ杯スケート・談話(12/19 09:54)
高木、１０００で２位 Ｗ杯スケート(12/19 09:49)
主な日本選手の成績（１８日） 欧州サッカー(12/19 09:41)
会員限定