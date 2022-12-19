【支配下選手登録】▽ソフトバンク・古川侑利投手▽楽天・正随優弥外野手

【同抹消】▽ソフトバンク・大竹耕太郎投手▽楽天・オコエ瑠偉外野手▽日本ハム・古川侑利投手

（いずれも現役ドラフトによる契約譲渡）