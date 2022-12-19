京セラは１９日、長崎県諫早市に新工場を建設する方針を決めたと発表した。同市内で約１５万平方メートルの用地を取得し、２０２６年をめどに操業を開始する計画。人員は１０００人程度を想定している。生産する製品については「部品事業を中心に検討中」としている。