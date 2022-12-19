共同代表に大石、櫛渕氏 れいわ・山本代表
2022年12月19日15時19分
共同代表に大石、櫛渕氏 れいわ・山本代表
2022年12月19日15時19分
話題のニュース
政治用語
政治
共同代表に大石、櫛渕氏 れいわ・山本代表(12/19 15:19)
万博プラン改定、交流人口拡大 自治体、スポーツなど５分野―政府(12/19 13:54)
首相動静（１２月１９日）(12/19 13:22)
中国海軍測量艦が領海侵入 １１月以来、通算９回目―防衛省(12/19 13:22)
来年度予算案、１１４兆円程度 過去最大、税収上振れ―政府(12/19 13:14)
岸田首相、アフリカ連合のＧ２０参加支持 日セネガル首脳会談(12/19 12:55)
「偵察衛星」開発へ重要試験 来年４月までに１号機準備―北朝鮮(12/19 09:36)
反撃能力、日米で運用協議へ 共同計画改定、進む軍事「一体化」(12/19 07:05)
ニューデリーで流鏑馬披露 日印国交７０周年締めくくり(12/19 06:54)
佐賀知事に山口氏３選 共産新人を破る(12/18 23:58)
首相動静（１２月１８日）(12/18 22:13)
れいわ、山本太郎代表が続投(12/18 22:05)
自民・薗浦議員、辞職を検討 地検捜査見極め最終判断(12/18 19:23)
日本海に中距離弾道弾２発 「反撃能力」に反発か―北朝鮮(12/18 16:28)
自民内に秋葉復興相交代論 通常国会へ年内にも火種除去(12/18 07:32)
迫られる発射ボタン押す決断 トマホーク「矛」に集団的自衛権行使―日米同盟と反撃能力(12/18 07:31)
首相動静（１２月１７日）(12/17 22:04)
府連経由の資金配布取りやめ 疑惑受け自民京都(12/17 21:04)
ミサイル対応、迎撃から反撃へ 中朝の軍事強化に対抗―安保３文書改定(12/17 15:42)
文書改定プロセス「でたらめ」 立民・逢坂氏(12/17 15:14)
米国、対中抑止力強化を歓迎 大統領「平和と繁栄に貢献」―安保３文書改定(12/17 00:40)
月着陸実現へ「頑張って」 岸田首相、若田飛行士と交信(12/16 22:57)
首相動静（１２月１６日）(12/16 22:49)
同盟深化に大きな期待 広島サミットに理解―米大使(12/16 22:34)
民主主義防衛へ「新時代」 安保３文書、抑止の根幹―米大使(12/16 22:19)
財政健全化目標、「一定の影響も」 防衛費増額で―鈴木財務相(12/16 21:27)
防衛増税「将来世代への責任」 岸田首相、専守防衛を堅持(12/16 21:05)
「ハラスメント根絶」強調 性被害問題受け、安保３文書に記載(12/16 20:43)
復興「必要な予算確保を」 被災地の知事―税制改正(12/16 20:01)
安保重要地、月内に第１弾指定 ５都道県５８カ所、政府審議会了承(12/16 19:57)
会員限定