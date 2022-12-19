ＹＯＳＨＩＫＩさんら新バンド紅白出場 ＮＨＫ
2022年12月19日14時37分
ＮＨＫは１９日、大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に、ロックバンド「ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＲＯＣＫＳＴＡＲＳ」が特別企画で出場すると発表した。
「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩさん、「Ｌ’Ａｒｃ～ｅｎ～Ｃｉｅｌ」のＨＹＤＥさん、「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のＳＵＧＩＺＯさん、ソロギタリストのＭＩＹＡＶＩさんの４人で１１月に結成。今回が公の場での初パフォーマンスの披露になるという。
ＹＯＳＨＩＫＩさんら新バンド紅白出場 ＮＨＫ
2022年12月19日14時37分
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「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩさん、「Ｌ’Ａｒｃ～ｅｎ～Ｃｉｅｌ」のＨＹＤＥさん、「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のＳＵＧＩＺＯさん、ソロギタリストのＭＩＹＡＶＩさんの４人で１１月に結成。今回が公の場での初パフォーマンスの披露になるという。
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