改定方針「事実ない」 政府・日銀の共同声明―松野官房長官
2022年12月19日11時54分
松野博一官房長官は１９日の記者会見で、デフレ脱却と経済成長に関する政府・日銀の共同声明改定を巡る報道に関し「そのような方針を固めた事実はない」と否定した。松野氏は「物価安定の下での持続的な経済成長の実現に向け、引き続き日銀と連携しながら取り組む」と述べた。
改定方針「事実ない」 政府・日銀の共同声明―松野官房長官
2022年12月19日11時54分
松野博一官房長官は１９日の記者会見で、デフレ脱却と経済成長に関する政府・日銀の共同声明改定を巡る報道に関し「そのような方針を固めた事実はない」と否定した。松野氏は「物価安定の下での持続的な経済成長の実現に向け、引き続き日銀と連携しながら取り組む」と述べた。
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