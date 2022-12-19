松野博一官房長官は１９日の記者会見で、デフレ脱却と経済成長に関する政府・日銀の共同声明改定を巡る報道に関し「そのような方針を固めた事実はない」と否定した。松野氏は「物価安定の下での持続的な経済成長の実現に向け、引き続き日銀と連携しながら取り組む」と述べた。