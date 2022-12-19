１８日に放送が終了した小栗旬さん主演のＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」（全４８回）の世帯平均視聴率が、関東地区で１２．７％、関西地区で１１．７％だったことが１９日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率はそれぞれ７．６％と６．９％。前作「青天を衝（つ）け」（全４１回）の世帯平均視聴率は、関東で１４．１％、関西で１３．２％だった。