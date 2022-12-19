芸能リポーターの前田忠明さん死去
2022年12月19日10時52分
前田 忠明さん（まえだ・ただあき＝芸能リポーター）９月２８日午後４時３０分ごろ、くも膜下出血のため東京都内の病院で死去、８１歳。北海道出身。葬儀は近親者で行った。
週刊誌「女性自身」の芸能記者を経て、８０年に芸能リポーターへ転身。フジテレビと専属契約を結び、「おはよう！ナイスデイ」「とくダネ！」などで長年活躍し、「前忠（まえちゅう）」の愛称で親しまれた。
芸能リポーターの前田忠明さん死去
2022年12月19日10時52分
前田 忠明さん（まえだ・ただあき＝芸能リポーター）９月２８日午後４時３０分ごろ、くも膜下出血のため東京都内の病院で死去、８１歳。北海道出身。葬儀は近親者で行った。
週刊誌「女性自身」の芸能記者を経て、８０年に芸能リポーターへ転身。フジテレビと専属契約を結び、「おはよう！ナイスデイ」「とくダネ！」などで長年活躍し、「前忠（まえちゅう）」の愛称で親しまれた。
新着
おくやみ
花井幸子さん死去 ファッションデザイナー、８４歳(12/19 11:42)
芸能リポーターの前田忠明さん死去(12/19 10:52)
笠浩二さん死去 「Ｃ－Ｃ－Ｂ」ボーカル、６０歳(12/18 19:10)
漫画家の御厨さと美さん死去(12/16 18:21)
俳優の高橋征郎さん死去、８４歳(12/15 19:15)
和井田祐三氏死去（元長野朝日放送社長）(12/14 20:33)
歌人で近代短歌研究者の篠弘さん死去、８９歳(12/13 15:23)
元民主党参院議員の山根隆治氏死去、７４歳(12/13 15:15)
島袋宗康氏死去（元参院議員、元沖縄社会大衆党委員長）(12/12 20:39)
水木一郎さん死去 「マジンガーＺ」アニソンの帝王、７４歳(12/12 18:46)
西尾誠泰氏死去（元読売新聞大阪本社常勤監査役）(12/12 17:41)
中島英殷氏死去（元森永乳業副社長）(12/12 17:11)
俳優の佐藤蛾次郎さん死去 「男はつらいよ」７８歳(12/12 11:50)
人間国宝の谷野剛惟さん死去 紙すき職人(12/10 18:55)
俳優の江原真二郎さん死去(12/09 21:46)
藤尾茂さん死去 元プロ野球巨人選手(12/09 19:12)
山田兼士さん死去 仏文学者、詩人、評論家(12/09 18:07)
西野虎之介氏死去（元常陽銀行頭取）(12/09 17:46)
吉田喜重さん死去 「秋津温泉」監督、８９歳(12/09 12:06)
松谷嘉隆氏死去（元国際証券〈現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券〉社長）(12/09 09:24)
俳優の志垣太郎さん死去 「あかんたれ」７０歳(12/07 12:50)
西村嘉郎さん死去（朝日放送元社長）(12/05 18:14)
歌人の来嶋靖生さん死去(12/05 16:37)
芳賀日出男さん死去 民俗写真家(12/05 14:36)
織田和雄さん死去 上皇さまの学習院時代の後輩(12/04 17:38)
佐川一政さん死去 作家、「パリ人肉事件」(12/02 14:18)
俳優の渡辺徹さん死去 「太陽にほえろ！」刑事役、６１歳(12/02 13:14)
中村邦夫氏死去、８３歳 元松下電器社長、難局に改革断行(11/30 19:06)
吉内雅二氏死去（元三井物産取締役）(11/29 18:06)
山田寿雄氏死去（元名古屋銀行常務）(11/29 17:56)
会員限定