福岡で鳥インフル ５万羽超を殺処分
2022年12月19日09時45分
福岡県は１９日、糸島市の採卵鶏農場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育されている約５万４４００羽をすべて殺処分する。県内の養鶏場での発生は今季初。
県によると、１８日に農場から死んでいる鶏が増えていると家畜保健衛生所に通報があり、簡易検査で陽性と判明。その後の遺伝子検査で感染が確認された。
福岡で鳥インフル ５万羽超を殺処分
2022年12月19日09時45分
福岡県は１９日、糸島市の採卵鶏農場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育されている約５万４４００羽をすべて殺処分する。県内の養鶏場での発生は今季初。
県によると、１８日に農場から死んでいる鶏が増えていると家畜保健衛生所に通報があり、簡易検査で陽性と判明。その後の遺伝子検査で感染が確認された。
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