千葉で震度４
2022年12月19日00時25分
１９日午前０時２分ごろ、千葉県東方沖を震源とする地震があり、同県長南町で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約３０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝千葉県長南町
震度３＝同県茂原市。
千葉で震度４
2022年12月19日00時25分
１９日午前０時２分ごろ、千葉県東方沖を震源とする地震があり、同県長南町で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約３０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝千葉県長南町
震度３＝同県茂原市。
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