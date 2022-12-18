ベスト５に渡嘉敷ら 全日本女子バスケット
2022年12月18日19時47分
日本バスケットボール協会は１８日、皇后杯全日本選手権のベスト５を発表し、林咲希、渡嘉敷来夢、星杏璃（以上ＥＮＥＯＳ）、赤穂さくら、赤穂ひまわり（以上デンソー）が選ばれた。
ベスト５に渡嘉敷ら 全日本女子バスケット
2022年12月18日19時47分
日本バスケットボール協会は１８日、皇后杯全日本選手権のベスト５を発表し、林咲希、渡嘉敷来夢、星杏璃（以上ＥＮＥＯＳ）、赤穂さくら、赤穂ひまわり（以上デンソー）が選ばれた。
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