日テレ・東京Ｖなど８強 皇后杯サッカー
2022年12月18日17時45分
サッカーの第４４回皇后杯全日本女子選手権は１８日、各地で４回戦が行われ、日テレ・東京Ｖがマイナビ仙台とのＷＥリーグ勢対決に４―１で快勝し、準々決勝に進んだ。広島、三菱重工浦和、ＩＮＡＣ神戸、ノジマ神奈川相模原、ちふれ埼玉も勝ち、８強はいずれもＷＥリーグ勢となった。
日テレ・東京Ｖなど８強 皇后杯サッカー
2022年12月18日17時45分
サッカーの第４４回皇后杯全日本女子選手権は１８日、各地で４回戦が行われ、日テレ・東京Ｖがマイナビ仙台とのＷＥリーグ勢対決に４―１で快勝し、準々決勝に進んだ。広島、三菱重工浦和、ＩＮＡＣ神戸、ノジマ神奈川相模原、ちふれ埼玉も勝ち、８強はいずれもＷＥリーグ勢となった。
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