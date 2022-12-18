日テレ・東京Ｖなど８強 皇后杯サッカー
2022年12月18日17時45分
サッカーの第４４回皇后杯全日本女子選手権は１８日、各地で４回戦が行われ、日テレ・東京Ｖがマイナビ仙台とのＷＥリーグ勢対決に４―１で快勝し、準々決勝に進んだ。広島、三菱重工浦和、ＩＮＡＣ神戸、ノジマ神奈川相模原、ちふれ埼玉も勝ち、８強はいずれもＷＥリーグ勢となった。
日テレ・東京Ｖなど８強 皇后杯サッカー
2022年12月18日17時45分
サッカーの第４４回皇后杯全日本女子選手権は１８日、各地で４回戦が行われ、日テレ・東京Ｖがマイナビ仙台とのＷＥリーグ勢対決に４―１で快勝し、準々決勝に進んだ。広島、三菱重工浦和、ＩＮＡＣ神戸、ノジマ神奈川相模原、ちふれ埼玉も勝ち、８強はいずれもＷＥリーグ勢となった。
話題のニュース
サッカー
日テレ・東京Ｖなど８強 皇后杯サッカー(12/18 17:45)
アルゼンチンとフランスが対戦 ３６年ぶりか、連覇か―Ｗ杯サッカー決勝(12/18 17:37)
韓国代表ＧＫが加入 Ｊ１湘南(12/18 16:24)
前田大は前半で交代 スコットランド・サッカー(12/18 08:17)
モロッコのレグラギ監督、最後も誠実 Ｗ杯サッカー(12/18 07:23)
グバルディオル、攻守で貢献 Ｗ杯サッカー(12/18 06:36)
胸を張るモロッコ 最後は疲労の色濃く―Ｗ杯サッカー(12/18 06:11)
走り続けたモドリッチ 代表継続を明言―Ｗ杯サッカー(12/18 06:11)
死力尽くしたクロアチア 未来へ、こだわった勝利―Ｗ杯サッカー(12/18 06:02)
Ｗ杯サッカー・談話(12/18 05:25)
クロアチアが競り勝つ Ｗ杯サッカー・クロアチア―モロッコ(12/18 05:25)
クロアチアが３位 モロッコに２―１―Ｗ杯サッカー(12/18 05:12)
サッカーＷ杯第２２日の結果(12/18 02:22)
１９日未明、アルゼンチンと仏で決勝 ３位はクロアチア―Ｗ杯サッカー(12/18 02:00)
「最高の状態」「大切なのは冷静さ」 アルゼンチンとフランスの両監督、決勝へ意気込み―Ｗ杯サッカー(12/17 23:10)
Ｗ杯サッカー・最終日の見どころ(12/17 20:17)
４年後は大規模な共催 熱高まる北米３カ国―Ｗ杯サッカー(12/17 17:57)
初戦黒星で優勝は一度だけ ２０１０年のスペイン―Ｗ杯サッカー(12/17 17:50)
サッカーＷ杯最終日の日程(12/17 17:31)
新潟、大宮が８強入り 皇后杯サッカー(12/17 16:40)
連覇はイタリアとブラジルのみ 出場チーム増え、難しく―Ｗ杯サッカー(12/17 16:28)
１９日未明に決勝 アルゼンチンかフランスか―Ｗ杯サッカー(12/17 16:20)
建国記念日にＷ杯サッカー決勝開催 アラブ文化をアピール―カタール(12/17 15:38)
ロナルド、５大会連続ゴール 準決勝終了までの主な記録―Ｗ杯サッカー(12/17 15:35)
８６年と重なるアルゼンチン 絶対エース、献身的な仲間―Ｗ杯サッカー(12/17 15:33)
興梠が浦和復帰 Ｊ１(12/17 12:52)
大一番、兄の思い背負い 仏のテオ・エルナンデス―Ｗ杯サッカー(12/17 09:11)
ミハイロビッチ氏死去 サッカー元ユーゴ代表、５３歳(12/17 09:08)
デンベレ「優勝したい」 決勝に向けて練習公開―Ｗ杯サッカー・フランス(12/17 08:59)
バロンドールとの不思議な関係 優勝できないジンクス―Ｗ杯サッカー(12/17 08:26)
会員限定