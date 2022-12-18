中央競馬の第７４回朝日杯フューチュリティステークス（ＧI、１着賞金７０００万円）は１８日、阪神競馬場の芝１６００メートルコースに２歳馬１７頭が出走して行われ、坂井瑠星が騎乗した単勝１番人気のドルチェモアが１分３３秒９で優勝した。

２着に２番人気のダノンタッチダウン、３着には３番人気のレイベリングが入った。