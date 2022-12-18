ＮＢＡ試合結果（１７日）
2022年12月18日15時46分
クリッパーズ １０２―９３ ウィザーズ
ヒ ー ト １１１―１０１ スパーズ
キャバリアー １００―９９ マーベリック
ズ ス
トレイルブレ １０７―９５ ロケッツ
ーザーズ
バックス １２３―９７ ジ ャ ズ
サンダー １１５―１０９ グリズリーズ
サ ン ズ １１８―１１４ ペリカンズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（１７日）
2022年12月18日15時46分
クリッパーズ １０２―９３ ウィザーズ
ヒ ー ト １１１―１０１ スパーズ
キャバリアー １００―９９ マーベリック
ズ ス
トレイルブレ １０７―９５ ロケッツ
ーザーズ
バックス １２３―９７ ジ ャ ズ
サンダー １１５―１０９ グリズリーズ
サ ン ズ １１８―１１４ ペリカンズ
（時事）
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