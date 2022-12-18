ＮＦＬ試合結果（１７日）
2022年12月18日15時46分
バイキングズ ３９―３６ コ ル ツ
１１勝３敗 ４勝９敗１分
ブラウンズ １３―３ レーベンズ
６勝８敗 ９勝５敗
ビ ル ズ ３２―２９ ドルフィンズ
１１勝３敗 ８勝６敗
（時事）
ＮＦＬ試合結果（１７日）
2022年12月18日15時46分
バイキングズ ３９―３６ コ ル ツ
１１勝３敗 ４勝９敗１分
ブラウンズ １３―３ レーベンズ
６勝８敗 ９勝５敗
ビ ル ズ ３２―２９ ドルフィンズ
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