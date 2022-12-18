陸上の山陽女子ロードレースは１８日、岡山・シティライトスタジアムを発着点に行われ、ハーフマラソン（有森裕子杯）では唐沢ゆり（九電工）が１時間１２分１秒で日本勢最高の６位だった。吉川侑美（ユニクロ）が７位。

ケニア出身のマーガレット・アキドル（コモディイイダ）が１時間１１分１９秒で優勝した。