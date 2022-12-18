鹿児島で鳥インフル 今季、県内１０例目
2022年12月18日11時35分
鹿児島県は１８日、南九州市内の採卵鶏農場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。県内での発生は今季１０例目。飼育されている約３万５０００羽をすべて殺処分する。
県によると、１７日に死んでいる鶏が増えていると家畜保健衛生所に通報があり、簡易検査で陽性が判明。その後の遺伝子検査で感染が確認された。
鹿児島で鳥インフル 今季、県内１０例目
2022年12月18日11時35分
鹿児島県は１８日、南九州市内の採卵鶏農場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。県内での発生は今季１０例目。飼育されている約３万５０００羽をすべて殺処分する。
県によると、１７日に死んでいる鶏が増えていると家畜保健衛生所に通報があり、簡易検査で陽性が判明。その後の遺伝子検査で感染が確認された。
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