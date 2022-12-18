三木は９位 スノーボードＷ杯
2022年12月18日11時31分
スノーボードのワールドカップ（Ｗ杯）は１７日、イタリアのコルティナダンペッツォで女子パラレル大回転が行われ、三木つばき（キャタラー）は９位、竹内智香（広島ガス）は１４位だった。共に決勝トーナメント１回戦で敗れた。（時事）
三木は９位 スノーボードＷ杯
2022年12月18日11時31分
スノーボードのワールドカップ（Ｗ杯）は１７日、イタリアのコルティナダンペッツォで女子パラレル大回転が行われ、三木つばき（キャタラー）は９位、竹内智香（広島ガス）は１４位だった。共に決勝トーナメント１回戦で敗れた。（時事）
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