１５歳深田がＷ杯初優勝 スノーボード
2022年12月18日10時54分
スノーボードのワールドカップ（Ｗ杯）は１７日、米コロラド州カッパーマウンテンでビッグエア第３戦の決勝が行われ、女子は１５歳の深田茉莉（ヤマゼンロックザキッズ）が１５５．７５点をマークして初優勝を果たした。鬼塚雅（ＩＳＰＳ）が３位に入り、浅沼妃莉（ムラサキスポーツ北海道）は４位、村瀬心椛（ムラサキスポーツ）は５位。
男子は荻原大翔（尾瀬ク）の６位が日本勢最高だった。 （時事）
１５歳深田がＷ杯初優勝 スノーボード
2022年12月18日10時54分
スノーボードのワールドカップ（Ｗ杯）は１７日、米コロラド州カッパーマウンテンでビッグエア第３戦の決勝が行われ、女子は１５歳の深田茉莉（ヤマゼンロックザキッズ）が１５５．７５点をマークして初優勝を果たした。鬼塚雅（ＩＳＰＳ）が３位に入り、浅沼妃莉（ムラサキスポーツ北海道）は４位、村瀬心椛（ムラサキスポーツ）は５位。
男子は荻原大翔（尾瀬ク）の６位が日本勢最高だった。 （時事）
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