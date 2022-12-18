ＮＨＫは１８日、大みそかの第７３回ＮＨＫ紅白歌合戦にスペシャルバンド「桑田佳祐 ｆｅａｔ．佐野元春，世良公則，Ｃｈａｒ，野口五郎」が出場すると発表した。



加山雄三さんがＮＨＫ紅白出場

５人は桑田さんの呼び掛けで実現した１９５５年度生まれの「同級生バンド」で、平和のメッセージや次世代へのエールを込めたチャリティー曲「時代遅れのＲｏｃｋ’ｎ’Ｒｏｌｌ Ｂａｎｄ」を５月に発表した。今回はパフォーマンスを事前収録して放送するという。