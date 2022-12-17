Ｗ杯複合・談話
2022年12月17日22時44分
◇まずまず良かった
葛西春香 きょうの走りはまずまず良かった。もう少しジャンプが飛べないと表彰台に立つのは難しい。しっかり調整して、体調面も整えて来年の試合に臨みたい。（時事）
Ｗ杯複合・談話
2022年12月17日22時44分
◇まずまず良かった
葛西春香 きょうの走りはまずまず良かった。もう少しジャンプが飛べないと表彰台に立つのは難しい。しっかり調整して、体調面も整えて来年の試合に臨みたい。（時事）
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