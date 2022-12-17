日本中央競馬会は１７日、第７４回朝日杯フューチュリティステークス（ＧI、１８日、阪神競馬場、芝１６００メートル）の前日売り最終オッズを発表し、サウジアラビアロイヤルカップ（ＧIII）を含む２戦２勝のドルチェモアが単勝３．９倍で１番人気となった。

デイリー杯２歳ステークス（ＧII）２着のダノンタッチダウンが４．０倍で２番人気。レイベリングが５．８倍、オールパルフェが８．１倍で続き、４頭が１０倍を切った。