東京、新たに１万７０２０人感染 前週比２４６２人増―新型コロナ
2022年12月17日16時57分
東京都は１７日、新たに１万７０２０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ２４６２人増加した。新たな死者は１５人。都基準による重症者は前日比１人減の３２人だった。
東京、新たに１万７０２０人感染 前週比２４６２人増―新型コロ…
2022年12月17日16時57分
東京都は１７日、新たに１万７０２０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ２４６２人増加した。新たな死者は１５人。都基準による重症者は前日比１人減の３２人だった。
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