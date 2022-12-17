新潟、大宮が８強入り 皇后杯サッカー
2022年12月17日16時40分
サッカーの第４４回皇后杯全日本女子選手権は１７日、栃木県グリーンスタジアムで４回戦２試合が行われ、新潟が千葉とのＷＥリーグ勢対決に２―０で快勝し、準々決勝に進んだ。大宮（ＷＥリーグ）は早大（関東・東京）を１―０で退けて８強入り。
４回戦の残り６試合は１８日に行われる。
新潟、大宮が８強入り 皇后杯サッカー
2022年12月17日16時40分
サッカーの第４４回皇后杯全日本女子選手権は１７日、栃木県グリーンスタジアムで４回戦２試合が行われ、新潟が千葉とのＷＥリーグ勢対決に２―０で快勝し、準々決勝に進んだ。大宮（ＷＥリーグ）は早大（関東・東京）を１―０で退けて８強入り。
４回戦の残り６試合は１８日に行われる。
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