タイ国王夫妻、コロナ陽性
2022年12月17日16時21分
【バンコク時事】タイ王室事務局は１７日、ワチラロンコン国王（７０）とスティダー王妃（４４）が１６日夜に受けた新型コロナウイルスの検査で、陽性となったことを明らかにした。軽症だが、医師団は当分の間、公務を控えるよう要請した。
タイ国王夫妻、コロナ陽性
2022年12月17日16時21分
【バンコク時事】タイ王室事務局は１７日、ワチラロンコン国王（７０）とスティダー王妃（４４）が１６日夜に受けた新型コロナウイルスの検査で、陽性となったことを明らかにした。軽症だが、医師団は当分の間、公務を控えるよう要請した。
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