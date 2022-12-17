埼玉で鳥インフル 今季初、１９万羽殺処分
2022年12月17日10時56分
埼玉県は１７日、深谷市内の採卵鶏農場１カ所で、高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。同県内での発生は今季初めて。飼育されている約１９万４０００羽をすべて殺処分する。
埼玉で鳥インフル 今季初、１９万羽殺処分
2022年12月17日10時56分
埼玉県は１７日、深谷市内の採卵鶏農場１カ所で、高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。同県内での発生は今季初めて。飼育されている約１９万４０００羽をすべて殺処分する。
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