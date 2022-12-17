首相動静（１２月１７日）
2022年12月17日08時09分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
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首相動静（１２月１７日）(12/17 08:09)
ミサイル対応、迎撃から反撃へ 中朝の軍事強化に対抗―安保３文書改定(12/17 07:23)
米国、対中抑止力強化を歓迎 大統領「平和と繁栄に貢献」―安保３文書改定(12/17 00:40)
月着陸実現へ「頑張って」 岸田首相、若田飛行士と交信(12/16 22:57)
首相動静（１２月１６日）(12/16 22:49)
同盟深化に大きな期待 広島サミットに理解―米大使(12/16 22:34)
民主主義防衛へ「新時代」 安保３文書、抑止の根幹―米大使(12/16 22:19)
財政健全化目標、「一定の影響も」 防衛費増額で―鈴木財務相(12/16 21:27)
防衛増税「将来世代への責任」 岸田首相、専守防衛を堅持(12/16 21:05)
「ハラスメント根絶」強調 性被害問題受け、安保３文書に記載(12/16 20:43)
復興「必要な予算確保を」 被災地の知事―税制改正(12/16 20:01)
安保重要地、月内に第１弾指定 ５都道県５８カ所、政府審議会了承(12/16 19:57)
竹島記述の削除要求 韓国外務省、安保戦略に抗議(12/16 19:50)
反撃能力保有、トマホーク配備へ 中朝を警戒、安保政策大転換―３文書改定・政府(12/16 19:48)
立民、統一選へ全国遊説開始 泉代表「力貸して」(12/16 19:36)
批判の立民、態度決められず 「反撃能力」、野党内評価割れる(12/16 19:06)
老人ホームを特別監査 入所者殺害受け福島県など(12/16 18:25)
中国「軍拡の言い訳」 敵基地攻撃能力を警戒―安保３文書改定(12/16 17:34)
高市氏「納得の着地点」 防衛増税、時期先送りで―税制改正(12/16 17:28)
防衛関係予算、２７年度に１１兆円 ＧＤＰ比２％達成方針―安保３文書改定(12/16 17:26)
自民、反撃能力「第一歩踏み出せた」 公明「専守防衛の枠内」(12/16 17:22)
斎藤法相の資産公開 政府(12/16 17:22)
元県議が出馬表明 岩手知事選(12/16 16:37)
参院選改革で専門委 「１票の格差」是正へ与野党(12/16 16:25)
相続税申告額、最多２．４兆円 ２１年、基礎控除引き下げ後―国税庁(12/16 16:08)
防衛増税を決定 ２３年度与党税制改正大綱(12/16 13:55)
「霊感商法」相談４２８件 旧統一教会は４割―斎藤法相(12/16 12:34)
東京圏転入超過、２７年度に解消 「デジタル田園」総合戦略案―政府(12/16 11:53)
税以外の財源、年明けから議論 自民・萩生田政調会長(12/16 11:46)
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