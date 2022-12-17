【ニューヨーク時事】週末１６日のニューヨーク外国為替市場では、景気先行き懸念を背景としたドル売り・円買いが優勢になり、円相場は１ドル＝１３６円台後半に上昇した。午後５時現在は１３６円６８～７８銭と、前日同時刻比１円０２銭の円高・ドル安。