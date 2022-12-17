ＮＹ円、１３６円台後半
2022年12月17日07時35分
【ニューヨーク時事】週末１６日のニューヨーク外国為替市場では、景気先行き懸念を背景としたドル売り・円買いが優勢になり、円相場は１ドル＝１３６円台後半に上昇した。午後５時現在は１３６円６８～７８銭と、前日同時刻比１円０２銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１３６円台後半
2022年12月17日07時35分
【ニューヨーク時事】週末１６日のニューヨーク外国為替市場では、景気先行き懸念を背景としたドル売り・円買いが優勢になり、円相場は１ドル＝１３６円台後半に上昇した。午後５時現在は１３６円６８～７８銭と、前日同時刻比１円０２銭の円高・ドル安。
話題のニュース
国際用語
国際
ＮＹ株、続落 下げ幅一時５００ドル超(12/17 08:17)
アカウント凍結「危険な先例」 国連がツイッター社に懸念(12/17 08:13)
米国務省、「チャイナ・ハウス」創設 政策決定を迅速化(12/17 08:11)
ＮＹ円、１３６円台後半(12/17 07:35)
ラマポーザ氏の党首再選焦点 資金疑惑が浮上―南ア与党(12/17 07:30)
卑劣な性犯罪後絶たず バス集団レイプ事件から１０年―インド(12/17 07:29)
ゼレンスキー氏の要請拒否か Ｗ杯決勝前の平和演説―ＦＩＦＡ(12/17 07:02)
世界の石炭消費量、過去最高 ウクライナ侵攻が影響―ＩＥＡ報告(12/17 06:57)
ゴールドマン、大型リストラ検討 最大４０００人削減―米報道(12/17 06:05)
ＥＵ、ロシアに追加制裁 １９０の個人・団体―航空部品の禁輸も(12/17 05:54)
Ａ・ジョリーさん、特使退任 ＵＮＨＣＲ(12/17 05:41)
米国、対中抑止力強化を歓迎 大統領「平和と繁栄に貢献」―安保３文書改定(12/17 00:40)
ロシア軍、年明けキーウ侵攻も 「１５万部隊準備」とウクライナ国防相(12/17 00:03)
ＮＹ株、続落(12/16 23:49)
ＮＹ円、１３７円近辺(12/16 23:22)
同盟深化に大きな期待 広島サミットに理解―米大使(12/16 22:34)
民主主義防衛へ「新時代」 安保３文書、抑止の根幹―米大使(12/16 22:19)
プーチン氏、印首相と電話会談 Ｇ２０やエネルギーで協力(12/16 22:08)
「ウィズコロナ」政策推進へ 感染拡大織り込む―中国(12/16 22:04)
円、１３７円近辺 ロンドン外為(12/16 21:30)
キャンプ場で地滑り、２１人死亡 １２人不明―マレーシア(12/16 21:30)
デモ隊と衝突、警察幹部銃殺 燃料高騰で抗議―ヨルダン(12/16 21:19)
台湾与党、次期党首に頼氏選出へ ２４年総統選出馬の公算(12/16 21:09)
竹島記述の削除要求 韓国外務省、安保戦略に抗議(12/16 19:50)
円、１３６円台後半 ロンドン外為(12/16 18:23)
米制裁に「断固反対」 中国(12/16 17:37)
中国「軍拡の言い訳」 敵基地攻撃能力を警戒―安保３文書改定(12/16 17:34)
米記者のアカウント凍結 ＣＮＮなど在籍、説明無く―ツイッター(12/16 15:48)
「ポルシェ通り」改名へ ナチスとの関係問題視―オーストリア(12/16 15:23)
生物多様性、閣僚協議スタート 新枠組み合意が焦点―ＣＯＰ１５(12/16 14:35)
ウォール・ストリート・ジャーナル
会員限定