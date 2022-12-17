【ニューヨーク時事】週末１６日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の急速な利上げによる景気後退懸念が強まり、続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２８１．７６ドル安の３万２９２０．４６ドルで終了。下げ幅は一時５００ドルを超えた。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１０５．１２ポイント安の１万０７０５．４１で引けた。