ＮＹ株、続落
2022年12月16日23時49分
【ニューヨーク時事】週末１６日のニューヨーク株式相場は、景気後退懸念を背景に続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比２１８．８１ドル安の３万２９８３．４１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２．１６ポイント安の１万０７８８．３７。
ＮＹ株、続落
2022年12月16日23時49分
【ニューヨーク時事】週末１６日のニューヨーク株式相場は、景気後退懸念を背景に続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比２１８．８１ドル安の３万２９８３．４１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２．１６ポイント安の１万０７８８．３７。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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