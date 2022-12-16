【ロンドン時事】週末１６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場で円が買われた流れを引き継ぎ、１ドル＝１３７円近辺に上昇した。正午現在は１３７円００～１０銭と、前日午後４時比５５銭の円高・ドル安。