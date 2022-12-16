ウクライナ勢、再び受け入れへ 新体操
2022年12月16日21時09分
日本体操協会は１６日、ロシアの侵攻を受けるウクライナの新体操チームについて、群馬県高崎市と連携し、来年１～２月に同市で受け入れると発表した。今年１０月に続く措置で、選手２０人を含む計３０人は高崎アリーナなどで練習する。
ウクライナ勢、再び受け入れへ 新体操
2022年12月16日21時09分
日本体操協会は１６日、ロシアの侵攻を受けるウクライナの新体操チームについて、群馬県高崎市と連携し、来年１～２月に同市で受け入れると発表した。今年１０月に続く措置で、選手２０人を含む計３０人は高崎アリーナなどで練習する。
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