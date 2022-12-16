自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）の保険料が、２０２３年４月契約分から１割程度引き下げられる見通しであることが１６日、分かった。車両の安全装置普及などで事故が減少傾向にあり、保険金の支払額が減る見込みとなったためで、引き下げは２年ぶり。来年１月に金融庁が開く審議会を経て正式に決定する。