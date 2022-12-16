【ロンドン時事】週末１６日朝のロンドン外国為替市場では、円が買われた海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１３６円台後半に上昇した。午前９時現在は１３６円８５～９５銭と、前日午後４時比７０銭の円高・ドル安。