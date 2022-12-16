漫画家の御厨さと美さん死去
2022年12月16日18時21分
御厨 さと美さん（みくりや・さとみ＝漫画家）１４日午後５時１分、病気のため死去、７４歳。長崎県出身。
青年漫画誌を中心にＳＦやアクション、ハードボイルド作品を執筆。代表作に「ノーラ」シリーズや「裂けた旅券（パスポート）」「イカロスの娘」など。
漫画家の御厨さと美さん死去
2022年12月16日18時21分
御厨 さと美さん（みくりや・さとみ＝漫画家）１４日午後５時１分、病気のため死去、７４歳。長崎県出身。
青年漫画誌を中心にＳＦやアクション、ハードボイルド作品を執筆。代表作に「ノーラ」シリーズや「裂けた旅券（パスポート）」「イカロスの娘」など。
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