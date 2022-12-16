円相場、１３７円２１～２１銭 １６日午後５時現在
2022年12月16日17時19分
１６日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３７円２１～２１銭と、前日（１３５円８５～８５銭）に比べ１円３６銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３７円２１～２１銭 １６日午後５時現在
2022年12月16日17時19分
１６日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３７円２１～２１銭と、前日（１３５円８５～８５銭）に比べ１円３６銭の円安・ドル高となった。
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