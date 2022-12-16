東京、新たに１万６２７３人感染 前週比２７１７人増―新型コロナ
2022年12月16日16時53分
東京都は１６日、新たに１万６２７３人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ２７１７人増加した。新たな死者は２３人。都基準による重症者は３３人で、前日から３人増えた。
東京、新たに１万６２７３人感染 前週比２７１７人増―新型コロ…
2022年12月16日16時53分
東京都は１６日、新たに１万６２７３人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ２７１７人増加した。新たな死者は２３人。都基準による重症者は３３人で、前日から３人増えた。
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